​Главный юрист университета осужден за посылку от ФСБ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга 23 марта вынес приговор бывшему адвокату и отцу действующего адвоката АП СПб, руководителю административно-правового управления Санкт-Петербургского аграрного университета Руслану Магомаеву . Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как следует из материалов дела, 5 октября 2016 года Магомаев в своем кабинете получил от директора Калининградского филиала госуниверситета муляж суммы в 1,5 млн руб. Эти деньги были платой за содействие в снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания, непривлечение к дисциплинарной ответственности и неувольнение с должности руководителя филиала. После этого глава административно-правового управления был задержан оперативниками УФСБ

Суд назначил Магомаеву 4 года колонии общего режима со штрафом в 700 000 руб.

Руслан Магомаев вместе с пошедшим по его стопам сыном в 2004 году основал коллегию адвокатов «Магомаев и сын», которая предлагает юридическим лицам «комплексное абонентское сопровождение» бизнеса в Санкт-Петербурге.