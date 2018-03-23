В Саратове арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции

САРАТОВ , 23 марта. / ТАСС /. Волжский районный суд избрал меру пресечения для саратовца, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции и Росгвардии в ходе операции задержания. Стражи правопорядка получили ранения и находятся под наблюдением врачей. Злоумышленника арестовали на два месяца, об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель суда.

"Суд выбрал меру пресечения для злоумышленника, подозреваемого по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». Он арестован на два месяца, до 21 мая включительно", — сказала собеседница агентства.