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В Екатеринбурге арбалетчик едва не застрелил сожительницу
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В Екатеринбурге арбалетчик едва не застрелил сожительницу 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Остановили полицейские.
Вечером 22 марта в Екатеринбурге на улице Бисертской мужчина с арбалетом угрожал убить сожительницу. Его задержали, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.
По словам потерпевшей, ее возлюбленный страдает психическими расстройствами. У мужчины случилось обострение, поэтому он угрожал ей.
Прибывшие на место полицейские убедили агрессора впустить их в квартиру. Силовики изъяли оружие и доставили мужчину в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
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