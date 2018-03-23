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Житель Зауралья пойдет под суд за автокредит
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Житель Зауралья пойдет под суд за автокредит 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Житель Мишкинского района давно мечтал о новой дорогой машине. Накопить на мечту у него не получалось, поэтому мужчина взял автокредит в одном из курганских банков. Выплачивать деньги банку мишкинец не стал, полагая, что банк не будет добиваться возврата долга. Но, он просчитался.
После многочисленных предупреждений, на должника было написано заявление в полицию. 45-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. После того, как за дело взялись полицейские, стало ясно, что новенький авто должник уже продал. Вырученные деньги — 600 тысяч рублей, мишкинец решил потратить на личные нужды. Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
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