Житель Зауралья пойдет под суд за автокредит

Житель Мишкинского района давно мечтал о новой дорогой машине. Накопить на мечту у него не получалось, поэтому мужчина взял автокредит в одном из курганских банков. Выплачивать деньги банку мишкинец не стал, полагая, что банк не будет добиваться возврата долга. Но, он просчитался.

После многочисленных предупреждений, на должника было написано заявление в полицию. 45-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. После того, как за дело взялись полицейские, стало ясно, что новенький авто должник уже продал. Вырученные деньги — 600 тысяч рублей, мишкинец решил потратить на личные нужды. Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.