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Прятали героин в женской сумочке: полицейские нашли 1,5 кг наркотиков в самарской квартире
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Прятали героин в женской сумочке: полицейские нашли 1,5 кг наркотиков в самарской квартире 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре суд заключил под стражу четырех мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками. У них изъяли крупную партию героина.
— Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства мужчин 1984 и 1980 годов рождения. В кухонном шкафчике рядом с продуктами питания и в женской сумочке они нашли белый порошок. Эксперты установили, что это героин массой 1464,01 грамма. Часть партии уже расфасовали в пакетики по 10 граммов, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, мужчины сбывали наркотики через закладки на территории Самары и Тольятти. Члены банды поделили между собой обязанности. Один занимался расфасовкой, двое организовывали закладки. Была в команде и женщина. Она являлась оператором.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
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