Прятали героин в женской сумочке: полицейские нашли 1,5 кг наркотиков в самарской квартире

Самаре суд заключил под стражу четырех мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками. У них изъяли крупную партию героина.

— Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства мужчин 1984 и 1980 годов рождения. В кухонном шкафчике рядом с продуктами питания и в женской сумочке они нашли белый порошок. Эксперты установили, что это героин массой 1464,01 грамма. Часть партии уже расфасовали в пакетики по 10 граммов, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

По версии правоохранителей, мужчины сбывали наркотики через закладки на территории Самары и Тольятти . Члены банды поделили между собой обязанности. Один занимался расфасовкой, двое организовывали закладки. Была в команде и женщина. Она являлась оператором.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».