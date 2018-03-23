В Челябинской области браконьеры вырубили берез на 200 000 рублей

Следственным отделением ОМВД России по Нагайбакскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«Предъявлено обвинение 55-летнему жителю поселка Балканы Нагайбакского района, который совершил незаконную рубку деревьев. Полицейскими установлено, что местный житель летом 2017 года, не имея разрешительных документов, вырубил 32 березы. «Черный» лесоруб причинил ущерб лесничеству на сумму свыше 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.