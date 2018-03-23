Кубанца, расстрелявшего с балкона подростка, приговорили к 2 годам лишения свободы

Краснодар . 23 марта — Новая Кубань. Суд признал виновным 31-летнего Павла Штельвака. Ему инкриминировали п. «д, з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия несовершеннолетней).

Речь идет о страшном инциденте, произошедшем в Крымском районе.

В октябре 2017 года мужчина находился на балконе своей квартиры. Он был пьян. У Штельвака имелась пневматическая винтовка. Он открыл огонь по прохожим. В это время по ул. Синева шла 16-летняя девушка. Она получила пулевое ранение брюшной полости.