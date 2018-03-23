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Сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотических средств
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Сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Каргатский» в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
25 февраля около полуночи у одного из домов по улице Шевченко в Каргате в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, у которого при себе был полиэтиленовый пакет с сухим веществом массой около 420 граммов. Мужчина попытался избавиться от содержимого пакета и скрыться. Но сделать это ему не удалось.
По результатам экспертизы было установлено, что данное вещество является наркотическим средством марихуана. В ходе обыска места жительства фигуранта и принадлежащих ему хозяйственных построек сотрудники полиции обнаружили и изъяли тайники с наркотическим средством марихуана общей массой более трех килограммов.
За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Проводится дальнейшее расследование.
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