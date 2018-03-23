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Замначальника судебных приставов попалась на взятке
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Замначальника судебных приставов попалась на взятке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным следствия, 20 марта 37-летняя замначальника отдела судебных приставов, находясь в автомобиле, получила от 41-летнего пособника взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей. Взамен она отменила меры о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля Mercedes-Benz.
Обоих взяточников задержали с поличным сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску и доставили к следователю СКР.
В отношении представителя отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (Получение взятки), а в отношении пособника — ч.5 ст.33 и ч.3 ст.290 (Пособничество в получении взятки). «Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки», — напомнил представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин.
В ноябре 2017 года за получение взятки в Новосибирске было осуждено другое должностное лицо — бывший начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД России «Новосибирский». Его приговорили к трем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком два года) и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
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