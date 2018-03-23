На Дону директора крупных фирм и безработные «увели» от налогов один миллиард рублей

В донской столице шестерых человек подозревают в крупной финансовой афере с налогами. По версии следствия, директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных мероприятий крупные суммы денег за несуществующие товары и услуги. На бумаге же все сделки были оформлены как реальные. Таким образом, по версии следствия, злоумышленники утаили от налоговой инспекции один млрд рублей.

—Во время расследования уголовного дела силовики провели 53 обыска в квартирах фигурантов дела и в фирмах, расположенных в разных регионах: в Москве, Ростове, Краснодарском крае и в Смоленской области. 45 счетов, открытых в банках Ростова, арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей», — сказал источник в правоохранительных органах региона.

Если суд решит, что подозреваемые виновны, им грозит до шести лет лишения свободы. Во время обысков силовики изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки, печати организаций.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.