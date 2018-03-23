На чиновника администрации Неманского городского округа завели уголовное дело

Начальника одного из территориальных отделов администрации Неманского городского округа подозревают в присвоение бюджетных средств. Речь идёт о 567 тысяч рублей. На неё завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Калининградской области в пятницу, 23 марта.

«По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года подозреваемая, являясь главой сельского поселения (ныне реорганизованного в территориальный отдел), с целью необоснованного получения дополнительных выплат из бюджета поселения, незаконно издала распоряжения о собственном премировании, установлении надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и единовременной выплате к отпуску», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что на основании указанных распоряжений подозреваемая незаконно получила и растратила из бюджета сельского поселения денежные средства на сумму свыше 567 тысяч рублей.