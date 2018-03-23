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На чиновника администрации Неманского городского округа завели уголовное дело
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На чиновника администрации Неманского городского округа завели уголовное дело 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Начальника одного из территориальных отделов администрации Неманского городского округа подозревают в присвоение бюджетных средств. Речь идёт о 567 тысяч рублей. На неё завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Калининградской области в пятницу, 23 марта.
«По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года подозреваемая, являясь главой сельского поселения (ныне реорганизованного в территориальный отдел), с целью необоснованного получения дополнительных выплат из бюджета поселения, незаконно издала распоряжения о собственном премировании, установлении надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и единовременной выплате к отпуску», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что на основании указанных распоряжений подозреваемая незаконно получила и растратила из бюджета сельского поселения денежные средства на сумму свыше 567 тысяч рублей.
В настоящее время все обстоятельства преступления устанавливаются следственным путём. Преступление предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается, отмечают в СУ СК по Калининградской области.
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