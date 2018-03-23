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Сотрудники линейного отдела полиции на станции Ковров раскрыли грабеж
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Сотрудники линейного отдела полиции на станции Ковров раскрыли грабеж 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте с заявлением о хищении денежных средств обратился 50-летний житель Нижнего Новгорода.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Нижегородской области, который приехал на станцию Гороховец, где и познакомился с потерпевшим. После совместного распития спиртных напитков, молодой человек решил открыто похитить у него денежные средства. Мужчины вышли из зала ожидания на перрон железнодорожного вокзала станции Гороховец, где между ними завязалась драка, в ходе которой злоумышленник нанес несколько ударов по лицу потерпевшему и похитил у него денежные средства в размере 800 рублей.
По данному факту следственным отделом Владимирского ЛО МВД Росси на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).
Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до семи лет.
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