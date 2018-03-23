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Обвинённого в коррупции главу УФАС Дагестана требуют заключить в СИЗО
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Обвинённого в коррупции главу УФАС Дагестана требуют заключить в СИЗО 

Говорит Москва 1 час назад
Исходя из обвинений во взятках, Кубасаю Кубасаеву грозит до 15 лет колонии. По данным следствия, в 2013-2015 годах чиновник получал от главы госпредприятия взятки в виде денег, часов и ружья на общую сумму 3 млн рублей.
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