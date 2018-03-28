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Неизвестный расстрелял юриста на западе Москвы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неизвестный расстрелял юриста на западе Москвы 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудника юридической организации расстреляли на западе столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.
Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, приблизительно в 22:45. Потерпевший получил огнестрельное ранение по адресу:
Очаковский переулок, дом 1.
На место преступления прибыли сотрудники полиции. Неизвестный произвел не менее четырех выстрелов в  63-летнего
работника организации.
Нападавшему удалось скрыться. Раненого доставили в больницу. Медики обнаружили у него множественные огнестрельные ранения грудной клетки и верхних конечностей.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
В понедельник сообщалось, что неадекватный мужчина застрелил полицейского в Новгородской области. ​Преступник вызвал правоохранителей, сообщив им, что его дом окружили оборотни. Он начал стрелять по ним из охотничьего ружья. На место ЧП прибыли бойцы спецназа, которые штурмом взяли дом и ликвидировали его.
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