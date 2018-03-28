Неизвестный расстрелял юриста на западе Москвы

Сотрудника юридической организации расстреляли на западе столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, приблизительно в 22:45. Потерпевший получил огнестрельное ранение по адресу:

Очаковский переулок, дом 1.

На место преступления прибыли сотрудники полиции. Неизвестный произвел не менее четырех выстрелов в 63-летнего

работника организации.

Нападавшему удалось скрыться. Раненого доставили в больницу. Медики обнаружили у него множественные огнестрельные ранения грудной клетки и верхних конечностей.

Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.