Ещё
Мужчину зарезали в ходе пьяной ссоры в Егорьевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину зарезали в ходе пьяной ссоры в Егорьевске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Труп 51-летнего мужчины обнаружили в квартире дома в подмосковном Егорьевске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В квартире с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 1966 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан хозяин квартиры 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), добавил он.
РИАМО: последние новости
В Москве задержали сотрудников ФСБ и МВД за взятку в 6 млн рублей На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП В Москве мошенница попыталась взять кредит на 500 тыс руб по фальшивым документам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации383
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды54
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением425
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции захватили заложников
Происшествия Ближний Восток
07:42
У «Уральских Пельменей» отобрали прошлое
Шоу-бизнес
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение