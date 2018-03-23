Мужчину зарезали в ходе пьяной ссоры в Егорьевске

«В квартире с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 1966 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан хозяин квартиры 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), добавил он.