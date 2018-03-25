Мужчина убил пенсионерку в ходе пьяной ссоры на юге Москвы

В квартире на улице Ереванская в столице мужчина до смерти избил пенсионерку в пьяной ссоре, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве

По его словам, на службу «02» с номера «03» сообщили об обнаружении трупа по адресу: улица Ереванская, 7. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп пенсионерки 1937 года рождения.

«По адресу: улица Ереванская, 7, сотрудниками ОР ППСП ОМВД задержан гражданин, который ранее в квартире по указанному адресу в ходе распития спиртных напитков, в ссоре, причинил жертве телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.