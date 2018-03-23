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В Подмосковье мужчина ограбил салон связи, угрожая шприцом с кровью ВИЧ-больного
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В Подмосковье мужчина ограбил салон связи, угрожая шприцом с кровью ВИЧ-больного 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Пушкино местный житель ограбил салон сотовой связи.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, злоумышленник зашёл в магазин и стал угрожать шприцом, в котором, по его словам, находилась кровь ВИЧ‐инфицированного человека.
Забрав два смартфона марки Samsung, а также 1 500 рублей из кассы, грабитель скрылся. Однако вскоре был задержан полицейскими.
В ходе личного досмотра у него изъяли 1 200 рублей и мобильный телефон. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».
Точная сумма ущерба магазина устанавливается.
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