В Подмосковье мужчина ограбил салон связи, угрожая шприцом с кровью ВИЧ-больного

В подмосковном Пушкино местный житель ограбил салон сотовой связи.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , злоумышленник зашёл в магазин и стал угрожать шприцом, в котором, по его словам, находилась кровь ВИЧ‐инфицированного человека.

Забрав два смартфона марки Samsung, а также 1 500 рублей из кассы, грабитель скрылся. Однако вскоре был задержан полицейскими.

В ходе личного досмотра у него изъяли 1 200 рублей и мобильный телефон. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Точная сумма ущерба магазина устанавливается.

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