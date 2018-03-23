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Рецидивист со шприцем ограбил салон связи в Пушкине
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Рецидивист со шприцем ограбил салон связи в Пушкине 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мужчина, вооруженный шприцем, совершил разбойное нападение на салон мобильной связи в подмосковном Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» обратилась 26-летняя жительница Щелковского района с заявлением о разбое. По ее словам, неизвестный вошел в помещение салона сотовой связи, где, угрожая продавцу шприцом для инъекций, открыто похитил из кассы 1,5 тысячи рублей и два мобильных телефона», — говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 29-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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