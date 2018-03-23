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Вступил в силу приговор ростовскому бизнесмену за хищение у банка 460 млн рублей
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Вступил в силу приговор ростовскому бизнесмену за хищение у банка 460 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
В Ростове-на-Дону вступил в законную силу приговор бизнесмену, похитившему у банка более 460 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.
Как напоминают в ведомстве, в ноябре 2017 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону осудил Николая Озерова за хищение в 2011 году денежных средств одного из банков в сумме свыше 460 млн рублей и организацию преднамеренного банкротства трех юридических лиц. Приговором суда ему было назначено лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В суде было установлено, что, являясь фактическим собственником группы компаний, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, Озеров получил в банке кредит на развитие бизнеса. В дальнейшем денежные средства не были израсходованы по целевому назначению, а были по мнимым основаниям перечислены на расчетные счета аффилированных по отношению к злоумышленнику организаций.
В целях уклонения от исполнения обязательств фигурант в 2012—2015 годах организовал вывод ликвидных активов ОАО «Агрофирма „Нива“, ООО „Батуринское“ и ОАО „Агроплемзавод „Индустриальный“ путем выдачи займов, реализации по заниженной цене оборудования, земельных участков и недвижимости подконтрольным лицам, которые являлись поручителями по кредитному договору, что, в свою очередь, повлекло за собой банкротство компаний и причинило ущерб кредиторам и бюджетной системе РФ.
Осужденный и его защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда согласилась с мотивированной позицией участвовавшего в рассмотрении апелляционных жалоб прокурора и оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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