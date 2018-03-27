За отказ дать сигарету, мужчина в Иркутске пырнул ножом прохожего

Иркутске осудили 60-летнего мужчину за нападение на прохожего. Как выяснилось, он уже отбывал срок за убийство и имеет 5 судимостей.

В июле 2017 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на остановке «Посёлок Энергетиков» в Иркутске попытался остановить прохожего, попросив у него сигарету и 100 рублей. Прохожий на просьбу отреагировал резким отказом, после чего подсудимый начал его оскорблять. Оскорбления прохожий слушать не стал и отошел от подсудимого подальше, чтобы дождаться транспорта. Подсудимый, поняв, что ничего не добьется, выхватил нож и ударил мужчину в грудь. Позже суд оценил степень тяжести вреда здоровью прохожего как тяжелую.

«На момент рассмотрения этого уголовного дела, мужчина уже был осуждён за совершенное ранее убийство к десяти с половиной годам лишения свободы. А всего на счету 60-летнего «рецидивиста» пять судимостей за аналогичные преступления, за которые он отсидел более 20 лет», — сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

За новое преступление подсудимый получил 12 лет лишения свободы. Также с него в пользу областной клинической больницы взыскано 14 тысяч рублей, в счёт возмещения средств, затраченных на лечение потерпевшего.