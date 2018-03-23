Убийца дочери экс-директора ЧТЗ проведет за решеткой 19 лет

По данным пресс-службы Челябинского облсуда, Николай Ефименко так и не признал себя виновным в инкриминируемых преступлениях — убийстве (статья 105 УК РФ), порче чужого имущества (статья167 УК РФ ) и многократном мошенничестве (статья 159 УК РФ).

«Ефименко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничества — 7 эпизодов в отношении шестерых потерпевших. Общий ущерб, причиненный потерпевшим — 296 тысяч рублей), а также п.п. «д, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). По ч.1 ст. 167 УК РФ — оправдан в связи отсутствием в его действиях состава преступления», — прокомментировали в пресс-службе областного суда.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших, взыскав с Ефименко в пользу мужа и дочери убитой компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей, а также 80 тысяч рублей материального ущерба. Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РФ.