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Убийца дочери экс-директора ЧТЗ проведет за решеткой 19 лет
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Убийца дочери экс-директора ЧТЗ проведет за решеткой 19 лет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы Челябинского облсуда, Николай Ефименко так и не признал себя виновным в инкриминируемых преступлениях — убийстве (статья 105 УК РФ), порче чужого имущества (статья167 УК РФ) и многократном мошенничестве (статья 159 УК РФ).
«Ефименко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничества — 7 эпизодов в отношении шестерых потерпевших. Общий ущерб, причиненный потерпевшим — 296 тысяч рублей), а также п.п. «д, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). По ч.1 ст. 167 УК РФ — оправдан в связи отсутствием в его действиях состава преступления», — прокомментировали в пресс-службе областного суда.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших, взыскав с Ефименко в пользу мужа и дочери убитой компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей, а также 80 тысяч рублей материального ущерба. Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РФ.
Напомним, по версии следствия, обвиняемый, работавший в салоне бытовой техники «Апартамент», 4 декабря 2016 года убил Екатерину Платонову, нанеся ей несколько десятков ножевых ранений. Гособвинение утверждало, что Платонова приехала в «Апартамент», чтобы разобраться с продавцом по поводу оплаченной за три месяца до того, но так и не поставленной, душевой кабины стоимостью в 100 тысяч рублей. Не желая отдавать деньги, продавец пошел на убийство, полагают в СК РФ, кроме того, он заранее уничтожил видеорегистратор в магазине. Также предполагается, что Ефименко и до этого несколько раз проворачивал аферы, присваивая деньги, заплаченные клиентами за дорогие товары. Как сообщал «ФедералПресс», сторона защиты настаивает на невиновности Николая Ефименко: по версии обвиняемого и адвоката, Платонову убили, а самого продавца ранили в ногу двое ворвавшихся в магазин неизвестных, они же уничтожили регистратор и пытались поджечь помещение. Адвокат в прениях указывал, что осмотр места происшествия был проведен неквалифицированно, следователи так и не исключили возможность проникновения в магазин настоящих убийц, а признанные потерпевшими по эпизодам с мошенничеством другие клиенты салона не считают себя обиженными. Добавим, судебный процесс над Николаем Ефименко стартовал 1 декабря 2017 года. Прокурор просил в прениях наказания в 24 года строгого режима. В СИЗО он находился с декабря 2016 года.
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