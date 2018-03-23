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Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества
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Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Суд приговорил адвоката адвокатской палаты Санкт-Петербурга, начальника административно-правового управления Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Руслана Магомаева к 4 годам лишения свободы по обвинению в покушении на мошенничество, сообщило в пятницу ГСУСК РФ по городу.
Как уточняет следственное управление, в октябре 2016 года в помещении вуза на Петербургском шоссе Магомаев получил от директора Калининградского филиала СПбГАУ муляж денежных средств на сумму 1,5 миллиона рублей «за общее покровительство и непривлечение его к дисциплинарной ответственности в связи с ранее проведенной проверкой». После этого он был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уголовное дело расследовалось по статье «покушение на мошенничество».
"Приговором суда Магомаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей", — информирует главное следственное управление.
Ранее в декабре Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 8 годам колонии строгого режима декана юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Исабалу Мусу Оглы Зейналова за получение взятки. До этого в октябре по той же статье был осужден на 3 года бывший директор центра международной деятельности и международных проектов СПбГАУ Дмитрий Кравцов, а в августе суд приговорил к условному сроку начальника управления и развития капитального строительства аграрного университета Израэля Глузмана за получение взятки в размере 200 тысяч рублей.
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