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В Новосибирске директора потребкооператива будут судить за хищение у пайщиков 25 млн рублей
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В Новосибирске директора потребкооператива будут судить за хищение у пайщиков 25 млн рублей 

Банки.ру 2 часа назад
Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело в отношении директора потребительского кооператива. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.
«Следственным управлением УМВД России по городу Новосибирску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора кредитного потребительского кооператива, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного следствия установлено, что директор кооператива опубликовал в СМИ рекламные объявления, в которых предлагал всем лицам, желающим получить дополнительный доход от своих накоплений, вступить в кооператив и передавать денежные средства в качестве взносов. Пайщикам были обещаны высокие дивиденды.
От пайщиков принимался первоначальный взнос, им выдавалась членская книжка, после чего заключались договоры о передаче личных сбережений, как правило, сроком на один год.
Директор и наемные работники, которым не были известны его противоправные намерения, сообщали пайщикам, что все взносы застрахованы, при этом данная информация не соответствовала действительности.
«С целью придания видимости законности своим действиям и увеличения сумм привлеченных денежных средств обвиняемый возвратил пайщикам вклады на общую сумму около 9 миллионов рублей. Граждане, передавшие в кооператив денежные средства, видя, что финансовые обязательства выполняются, по истечении срока действия договоров заключали с кооперативом аналогичные договоры на новый срок», — сообщила Ирина Волк.
«В результате противоправных действий обвиняемого материальный ущерб был причинен 195 пайщикам на общую сумму около 25 миллионов рублей», — указала официальный представитель МВД.
В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
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