Мошенник пытался получить 30 млн руб. за якобы прекращение полицией проверки клуба Icon в Москве

Житель столицы пытался заполучить мошенническим способом 30 млн руб. за якобы помощь в прекращении полицейской проверки клуба Icon. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В середине марта 35-летний житель столицы обратился к гендиректору клуба Icon на Болотной набережной с предложением помочь прекратить проверку клуба, которую проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному округу столичного ГУ МВД. За свои «услуги» злоумышленник потребовал 30 млн руб. Догадываясь, что подозреваемый — мошенник, не имеющий возможности повлиять на ход проверки, гендиректор обратился в полицию. Таким образом он стал участником оперативного эксперимента», — рассказал собеседник агентства.

Передача первой части взятки произошла в ресторане гостиницы Crowne Plaza на Краснопресненской набережной. После передачи 5 млн руб. сотрудники полиции тут же задержали злоумышленника, рассказал источник. В отношении задержанного и его неустановленных сообщников возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.