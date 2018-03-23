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Мошенник пытался получить 30 млн руб. за якобы прекращение полицией проверки клуба Icon в Москве
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Мошенник пытался получить 30 млн руб. за якобы прекращение полицией проверки клуба Icon в Москве 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Житель столицы пытался заполучить мошенническим способом 30 млн руб. за якобы помощь в прекращении полицейской проверки клуба Icon. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В середине марта 35-летний житель столицы обратился к гендиректору клуба Icon на Болотной набережной с предложением помочь прекратить проверку клуба, которую проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному округу столичного ГУ МВД. За свои «услуги» злоумышленник потребовал 30 млн руб. Догадываясь, что подозреваемый — мошенник, не имеющий возможности повлиять на ход проверки, гендиректор обратился в полицию. Таким образом он стал участником оперативного эксперимента», — рассказал собеседник агентства.
Передача первой части взятки произошла в ресторане гостиницы Crowne Plaza на Краснопресненской набережной. После передачи 5 млн руб. сотрудники полиции тут же задержали злоумышленника, рассказал источник. В отношении задержанного и его неустановленных сообщников возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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