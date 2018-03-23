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В Новосибирске непорядочного отца наказали обязательными работами
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В Новосибирске непорядочного отца наказали обязательными работами 

АиФ-Новосибирск 30 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские судебные приставы вместе с органами полиции и уголовно-исполнительной инспекции задержали должника по алиментам. Пересмотреть своё отношение к платёжной дисциплине нерадивому отцу помогут 40 часов обязательных работ, назначенные ему судом в качестве наказания, сообщает пресс-служба УФСС приставов по НСО.
В январе 2018 года в отдел судебных приставов по Железнодорожному району города Новосибирска на исполнение поступил документ на 46-летнего гражданина К. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Отец задолжал дочери около 200 000 рублей.
Судебные приставы по ОУПДС неоднократно устраивали «засады» на мужчину, однако он всегда уходил. В ходе исполнительных действий стало известно, что неплательщик имеет судимость, и, он обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, согласно графику явки.
В конце концов судебные приставы вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции и полиции задержали гражданина К. и доставили его в отдел. А безразличие к судьбе собственного ребенка привело должника к труду на свежем воздухе — суд, рассмотрев протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ, назначил нерадивому отцу наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.
В ближайшее время судом будет рассмотрен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за совершенное правонарушение в виде штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.
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