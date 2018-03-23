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Тюменец получил 9,5 лет строго режима за попытку сжечь сожительницу и ее ребенка
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Тюменец получил 9,5 лет строго режима за попытку сжечь сожительницу и ее ребенка 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 56-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а, в, е» статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом»), частью 2 статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба»). Доказательства, собранные следователями в ходе ряда экспертиз, полностью подтвердили причастность осужденного к совершению преступлений.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на срок в 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Днем 5 декабря в состоянии алкогольного опьянения житель села Степное из-за ссоры сожительницей поджег дом ее знакомой. В это время в помещении находились трое женщин и малолетний ребенок. Чтобы они не сумели выбраться, мужчина подпер дверь лопатой. Убедившись, что огонь распространяется по строению, злоумышленник скрылся, но женщинам и ребенку удалось выбраться.
Фото Евгения Поторочина
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