В Оренбурге адвоката подозревают в развращении девочки

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении юриста, которого подозревают в педофилии. По предварительной версии, злоумышленник растлил малолетнего ребенка.

Уголовное наказание грозит 34-летнему адвокату Оренбургской областной коллегии адвокатов, сообщает

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По версии следователей, в 2017 году адвокат, находясь в городе Оренбурге , «совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки».

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-разыскных мероприятий УМВД России по Оренбургской области.

22 марта 2018 года адвокат был задержан в Оренбурге по месту жительства. «Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Свою причастность к инкриминируемому деянию злоумышленник отрицает, он воспользовался ст.51 Конституции РФ», — добавили в СК РФ.

Следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых «изъяты предметы и носители, имеющие значение для дела». Отрабатывается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Юристу инкриминируют ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении малолетней"). Виновному в этом случае грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.