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В Оренбурге адвоката подозревают в развращении девочки
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В Оренбурге адвоката подозревают в развращении девочки 

Newsru.com 35 минут назад
Фото: Newsru.com
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении юриста, которого подозревают в педофилии. По предварительной версии, злоумышленник растлил малолетнего ребенка.
Уголовное наказание грозит 34-летнему адвокату Оренбургской областной коллегии адвокатов, сообщает
официальный сайт
областного управления СК РФ.
По версии следователей, в 2017 году адвокат, находясь в городе Оренбурге, «совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки».
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-разыскных мероприятий УМВД России по Оренбургской области.
22 марта 2018 года адвокат был задержан в Оренбурге по месту жительства. «Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Свою причастность к инкриминируемому деянию злоумышленник отрицает, он воспользовался ст.51 Конституции РФ», — добавили в СК РФ.
Следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых «изъяты предметы и носители, имеющие значение для дела». Отрабатывается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Юристу инкриминируют ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении малолетней"). Виновному в этом случае грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
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