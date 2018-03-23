В Калуге поймали педофила 

Утром 22 марта в Калуге подверглась сексуальному насилию 16-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР, это произошло в машине под угрозой ножа. За рулем машины был 42-летний знакомый родителей девушки. Он случайно увидел девушку на улице и предложил ее подвезти. В тот же день предполагаемый насильник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого была изъята машина и назначен комплекс судебных экспертиз. Мужчина свою причастность к этому преступлению отрицает.