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В Калуге поймали педофила
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В Калуге поймали педофила 

Калуга 24 32 минуты назад
Фото: Калуга 24
Утром 22 марта в Калуге подверглась сексуальному насилию 16-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР, это произошло в машине под угрозой ножа. За рулем машины был 42-летний знакомый родителей девушки. Он случайно увидел девушку на улице и предложил ее подвезти. В тот же день предполагаемый насильник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого была изъята машина и назначен комплекс судебных экспертиз. Мужчина свою причастность к этому преступлению отрицает.
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