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В Октябрьске расследуют уголовное дело серийного педофила
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В Октябрьске расследуют уголовное дело серийного педофила 

Волга Ньюс 34 минуты назад
По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый жил в Октябрьске и работал на местном хлебокомбинате. В поле зрения силовиков не попадал до 2017 года.
На данный момент уже известно о нескольких девочках, над которыми надругался 38-летний мужчина. В марте его уголовное дело пополнилось еще двумя эпизодами. Одной из пострадавших 11 лет, и она неоднократно подвергалась сексуальным преследованиям с апреля по август прошлого года. Второй девочке 9 лет, она интересовала подозреваемого в июне–июле 2017 года. В обоих случаях насилие совершалось в доме или во дворе дома, в котором проживал подозреваемый.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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