Тело мужчины с ссадинами и синяками обнаружено в доме на юго-востоке Москвы 

Сотрудники Следственного комитета (СК) выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в доме на юго-востоке столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова. «В четверг, 22 марта, в жилом доме, расположенном на Волжском бульваре, обнаружено тело мужчины 1983 г. рождения. При визуальном осмотре на теле обнаружены повреждения в виде ссадин и гематом», — сказала собеседница агентства.
По данному факту в СК проводят доследственую проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.