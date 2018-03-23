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Тело мужчины с ссадинами и синяками обнаружено в доме на юго-востоке Москвы
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Тело мужчины с ссадинами и синяками обнаружено в доме на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Сотрудники Следственного комитета (СК) выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в доме на юго-востоке столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова. «В четверг, 22 марта, в жилом доме, расположенном на Волжском бульваре, обнаружено тело мужчины 1983 г. рождения. При визуальном осмотре на теле обнаружены повреждения в виде ссадин и гематом», — сказала собеседница агентства.
По данному факту в СК проводят доследственую проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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