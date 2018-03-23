В Волгограде задержали главного инспектора по труду из-за взятки 

Правоохранители задержали главного инспектора региональной госинспекции труда за получение взятки в размере 20 000 рублей в Волгограде, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, незаконное вознаграждение мужчина получил за то, что пообещал 60-летнему местному жителю не привлекать его к ответственности за нарушение трудового законодательства. Пенсионер предал ему взятку прямо в кабинете инспектора. В настоящее время в отношении последнего возбуждено уголовное. Мужчине грозит от трех до восьми лет колонии со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.