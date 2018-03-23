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В Краснодаре насильник угрожал своей жертве свадьбой во время очной ставки
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В Краснодаре насильник угрожал своей жертве свадьбой во время очной ставки 

Новая Кубань 46 минут назад
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Дело в отношении 44-летнего мужчина рассматривалось в Октябрьском районном суде. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование своей 30-летней знакомой. При этом во время очной ставки с потерпевшей мужчина заявил, что все равно женится на ней после того, как выйдет на свободу.
Развивались события в краевой столице в августе 2017 года. А переехали фигуранты истории в Краснодар из Дагестана.
Женщина проживала в общежитии, расположенном на ул. Стасова. Мужчина оказывал ей всяческие знаки внимания и сделал предложение руки и сердца. Однако жених получил отказ.
В тот день мужчина в пьяном состоянии пришел в гости к своей знакомой. Подробности изложил руководитель СО Центрального округа г. Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю. Разговор снова шел о свадьбе, после того, как женщина его в очередной раз отвергла, он вступил с ней в половую связь с применением физической силы.
Потерпевшая заявила об этом в правоохранительные органы.
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