В Краснодаре насильник угрожал своей жертве свадьбой во время очной ставки

Краснодар . 23 марта — Новая Кубань. Дело в отношении 44-летнего мужчина рассматривалось в Октябрьском районном суде. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование своей 30-летней знакомой. При этом во время очной ставки с потерпевшей мужчина заявил, что все равно женится на ней после того, как выйдет на свободу. Развивались события в краевой столице в августе 2017 года. А переехали фигуранты истории в Краснодар из Дагестана Женщина проживала в общежитии, расположенном на ул. Стасова. Мужчина оказывал ей всяческие знаки внимания и сделал предложение руки и сердца. Однако жених получил отказ. В тот день мужчина в пьяном состоянии пришел в гости к своей знакомой. Подробности изложил руководитель СО Центрального округа г. Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю . Разговор снова шел о свадьбе, после того, как женщина его в очередной раз отвергла, он вступил с ней в половую связь с применением физической силы. Потерпевшая заявила об этом в правоохранительные органы