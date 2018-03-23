Получила 30 тысяч в машине: новосибирский пристав попала под уголовное дело о взятке

Следователи возбудили уголовное дело о взятке, в получении которой подозревают заместителя начальника отдела судебных приставов по Калининскому району Новосибирска

«По данным следствия, 20 марта 2018 года 37-летняя заместитель начальника отдела судебных приставов по Калининскому району Новосибирска, находясь в автомобиле, получила от 41-летнего пособника взятку в виде денег в сумме 30 тысяч рублей», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В обмен на эти деньги, рассказывают следователи, пристав должна была помочь отменить запрет на регистрационные действия с машиной Mercedes-Benz. Имени подозреваемой следователи не раскрывают.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что незаконное постановление об отмене запрета всё-таки было вынесено. После того как посредник его получил, пристава задержали полицейские. В отношении неё следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а в отношении посредника, передавшего деньги, — по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки).

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу УФССП по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, отстранили ли подозреваемую от должности.