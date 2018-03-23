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Кусок мыла начиненный наркотиками пытался пронести в колонию предприниматель в Ростовской области
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Кусок мыла начиненный наркотиками пытался пронести в колонию предприниматель в Ростовской области 

Деловое сообщество 52 минуты назад
Бизнесмен из Ростовской области организовал на территории одного из исправительных учреждений цех по пошиву обуви. В очередное свое посещение предприятия, мужчина был задержан на КПП. Сотрудники обнаружили у него в пакете брусок банного мыла, начиненного запрещенным веществом. «Экспертиза показала, что в пакете был метадон массой 1,5 грамма, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
Теперь против мужчины заведено уголовное дело по статье „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“, ему грозит до трех до десяти лет лишения свободы.
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