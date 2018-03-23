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СК попросил арестовать главу УФАС под Дагестану
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СК попросил арестовать главу УФАС под Дагестану 

РИА Новости 54 минуты назад
РИА НОВОСТИ. СК РФ ПРОСИТ ЗАКЛЮЧИТЬ ПОД СТРАЖУ ГЛАВУ УФАС ПО ДАГЕСТАНУ, ОБВИНЯЕМОГО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ — ПРЕСС-СЛУЖБА СУДА
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