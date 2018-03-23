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Полиция Украины связала обыски в «Нацкорпусе» с делом о крупном хищении
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Полиция Украины связала обыски в «Нацкорпусе» с делом о крупном хищении 

РИА Новости 48 минут назад
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Обыски на территории завода АТЕК в Киеве, где также находится офис партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов» (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела), проводились в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом на сумму более 2 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.
Ранее представитель партии заявил, что правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу «Национального корпуса», которая находится на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве. В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходят в нескольких регионах страны.
"В ходе досудебного расследования уголовного дела проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО АТЕК на общую сумму более 54 миллионов гривен (2,05 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.
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