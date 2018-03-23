Полиция задержала водителя, стрелявшего по сотрудникам ГИБДД в Петербурге

Петербургская полиция задержали водителя «Хаммера» Олега Малкова, который в ночь с 19 на 20 марта обстрелял сотрудников ГИБДД из травматического пистолета.

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, задержание произошло ранним утром 23 марта. В нём принимали участие сотрудники СОБРа Росгвардии, оперативники управления угрозыска ГУ МВД по Петербургу Ленобласти и следком Приморского района. Малков был задержан в своей квартире на улице Полярников в Невском районе, после чего доставили в Следственный комитет

По факту стрельбы по сотрудникам ГИБДД в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении власти, опасного для жизни и здоровья».

Напомним, инцидент с перестрелкой произошёл рано утром 20 марта. Тогда неизвестный мужчина на внедорожнике «Хаммер» расстрелял сотрудников ГАИ. Полицейские чудом избежали ранений.