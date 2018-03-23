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Нарколабораторию ликвидировали в Люберцах
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Нарколабораторию ликвидировали в Люберцах 

Вести Подмосковья 54 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Двое жителей области подозреваются в изготовлении и сбыте амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
В сообщении говорится, что полицейские задержали двоих мужчин у одного из домов на Весенней улице в Люберцах. В квартире задержанных полицейские обнаружили полимерный сверток с веществом, емкости прекурсоров, лабораторная посуда с остатками вещества.
Эксперты установили, что изъятое вещество является психотропным веществом — амфетамином, общей массой более 110 граммов, рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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