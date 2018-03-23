Нарколабораторию ликвидировали в Люберцах

Двое жителей области подозреваются в изготовлении и сбыте амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В сообщении говорится, что полицейские задержали двоих мужчин у одного из домов на Весенней улице в Люберцах . В квартире задержанных полицейские обнаружили полимерный сверток с веществом, емкости прекурсоров, лабораторная посуда с остатками вещества.

Эксперты установили, что изъятое вещество является психотропным веществом — амфетамином, общей массой более 110 граммов, рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.