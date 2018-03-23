СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в доме в Сергиевом Посаде 

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели малолетнего ребенка при пожаре в Сергиевом Посаде, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«Установлено, что 22 марта мать погибшего трехлетнего ребенка уехала за старшими детьми в детский сад и школу, оставив без присмотра спавших в доме двух детей 2015 и 2017 гг. рождения. По словам женщины, она отсутствовала около 20 минут. По приезде домой она обнаружила задымление из-под крыши дома, вбежала в дом и вынесла из помещения мансарды младшего сына на улицу, после чего вернулась за вторым ребенком, но из-за сильного задымления первого этажа не смогла его найти, и, выбежав из дома, стала звать на помощь», — пояснила собеседница агентства.
Тело погибшего мальчика было обнаружено после ликвидации пожара в доме. В рамках расследования уголовного дела следователи проведут дополнительный осмотр места происшествия и изымут возможные источники возгорания, чтобы затем назначить пожарно-техническую экспертизу.