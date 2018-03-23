СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в доме в Сергиевом Посаде

«Установлено, что 22 марта мать погибшего трехлетнего ребенка уехала за старшими детьми в детский сад и школу, оставив без присмотра спавших в доме двух детей 2015 и 2017 гг. рождения. По словам женщины, она отсутствовала около 20 минут. По приезде домой она обнаружила задымление из-под крыши дома, вбежала в дом и вынесла из помещения мансарды младшего сына на улицу, после чего вернулась за вторым ребенком, но из-за сильного задымления первого этажа не смогла его найти, и, выбежав из дома, стала звать на помощь», — пояснила собеседница агентства.

Тело погибшего мальчика было обнаружено после ликвидации пожара в доме. В рамках расследования уголовного дела следователи проведут дополнительный осмотр места происшествия и изымут возможные источники возгорания, чтобы затем назначить пожарно-техническую экспертизу.