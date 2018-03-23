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Осужден экс-глава отдела СКР, не выполнявший обязательств перед взяткодателями
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Осужден экс-глава отдела СКР, не выполнявший обязательств перед взяткодателями 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Оренбургской области вынесен приговор руководителю территориального подразделения СКР, собиравшего деньги с фигурантов за прекращение уголовных дел после увольнения с должности. Бывший начальник Новосергеевского межрайотдела СКР старший лейтенант юстиции 27-летний Сергей Аверин и три его сообщника признаны виновными в мошеннических действиях в значительном, крупном и особо крупном размерах.
Аверин возглавил следственный отдел в феврале 2015 года, а до этого работал около года замначальника отдела. По версии следствия, занимая кресло руководителя, он предлагал фигурантам содействовать за плату в решении различных вопросов в их пользу — от прекращения уголовного дела до смягчения приговора через связи в судебной системе. В действительности, как было установлено в суде, Аверин влияния на принятие решений по уголовным делам не имел.
После увольнения с должности в мае 2015 года Аверин еще в течение года убеждал фигурантов, что руководит отделом СКР. Три его сообщника подтверждали эту «легенду». В общей сложности им удалось ввести в заблуждение пятерых жителей Оренбурга и области, получив от них около 3,5 млн руб. В частности, потерпевшие заплатили от 100 000 руб. до 1,2 млн руб. за якобы содействие по вопросам, связанным с назначением наказания и с возвратом товарных ценностей, ранее изъятых в рамках полицейской проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Оренбургский районный суд 22 января 2018 года приговорил Аверина к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 150 000 руб. Пособника Александра Осипова, имевшего криминальное прошлое, осудили на 2,5 года колонии строгого режима и оштрафовали на 70 000 руб. Двух остальных членов группы признали виновными в одном эпизоде по ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере) и оштрафовали 150 000 и 160 000 руб., соответственно.
Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда в целом оставила приговор без изменения, незначительно смягчив наказание только Осипову — ему назначено 2 года и 4 месяца колонии строгого режима и штраф в 60 000 руб.
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