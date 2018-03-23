В Ярославле полицейские перекрыли канал поставки героина

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители вышли на след преступника в январе этого года. 23-летний молодой человек перехал в Ярославль из ближнего зарубежья. Мигранта задержали, когда он делал закладки возле крупного предприятия.

При досмотре у него нашли 44 пакетика с порошком. Эксперты установили, что в них находился героин весом более 42 граммов. У него в квартире полицейские обнаружили еще 650 граммов тяжелого наркотика.