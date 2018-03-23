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В Ярославле полицейские перекрыли канал поставки героина
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В Ярославле полицейские перекрыли канал поставки героина 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители вышли на след преступника в январе этого года. 23-летний молодой человек перехал в Ярославль из ближнего зарубежья. Мигранта задержали, когда он делал закладки возле крупного предприятия.
При досмотре у него нашли 44 пакетика с порошком. Эксперты установили, что в них находился героин весом более 42 граммов. У него в квартире полицейские обнаружили еще 650 граммов тяжелого наркотика.
Молодой человек признался, что хотел сбыть всю партию в Ярославской области. В отношении него возбудили уголовное дело.
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