В Красноярском крае выявлен новый эпизод противоправной деятельности чиновника регионального Управления капитального строительства 

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России и ГСУ СК России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ведущего инженера территориального отдела Управления капитального строительства по факту получения взятки, выявлен новый эпизод противоправной деятельности фигуранта», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что летом 2017 года указанный чиновник получил от генерального директора фирмы, осуществляющей строительство перинатального центра в городе Норильске, незаконное денежное вознаграждение за подписание актов о приемке выполненных работ. Задокументированы факты передачи чиновнику денежных средств на сумму 2,35 миллиона рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 290 и статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.