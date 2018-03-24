В Башкирии нефтяная фирма задолжала налоговой 28 миллионов рублей

В одном из городов республики бывший гендиректор предприятия задолжал по налогам. Руководитель не заплатил за доходы нефтяной фирмы около 14 миллионов рублей. И такой же суммы в налоговой не досчитались в качестве выплаты за сотрудников.

— Мужчину наказали денежным штрафом по статье за неисполнение налоговых обязанностей Уголовное дело за уклонение от налогов не возбудили из-за сроков давности. Нарушителя обязали возместить ущерб, — рассказали в республиканской прокуратуре

Теперь с недобросовестного гендиректора долги взыщут. С этим согласился районный суд. В Верховном решение оставили без изменений.