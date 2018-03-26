В Башкирии комбинат заставили выплатить сотрудникам 2,5 миллиона рублей

Работники ишимбайского хлебокомбината устали терпеть беззаконие руководства и пожаловались в местную прокуратуру. В ведомстве провели проверку и действительно обнаружили нарушение в отношении сотрудников компании.

— В декабре прошлого года ишимбайский хлебокомбинат задолжал 147 сотрудникам почти два с половиной миллиона рублей, — заявили в межрайонной прокуратуре Ишимбая.

За допущенные ущемления прав трудящихся правоохранители возбудили дело в отношении гендиректора компании.

Помимо этого, прокуратура направила в суд заявление о взыскании задолженности с хлебокомбината. В результате проведённого расследования долг перед сотрудниками предприятия полностью погашен.