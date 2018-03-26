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В Башкирии комбинат заставили выплатить сотрудникам 2,5 миллиона рублей
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В Башкирии комбинат заставили выплатить сотрудникам 2,5 миллиона рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Работники ишимбайского хлебокомбината устали терпеть беззаконие руководства и пожаловались в местную прокуратуру. В ведомстве провели проверку и действительно обнаружили нарушение в отношении сотрудников компании.
— В декабре прошлого года ишимбайский хлебокомбинат задолжал 147 сотрудникам почти два с половиной миллиона рублей, — заявили в межрайонной прокуратуре Ишимбая.
За допущенные ущемления прав трудящихся правоохранители возбудили дело в отношении гендиректора компании.
Помимо этого, прокуратура направила в суд заявление о взыскании задолженности с хлебокомбината. В результате проведённого расследования долг перед сотрудниками предприятия полностью погашен.
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