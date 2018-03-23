Житель Кизела незаконно хранил винтовки, патроны и порох

Кизеле суд вынес обвинительный приговор 57-летнему местному жителю. Он признан виновным по статьям «незаконное хранение огнестрельного оружия» и «незаконное хранение взрывчатых веществ».

В сентябре 2017 года в отдел полиции в Губахе поступила информация о том, что житель Кизела незаконно хранит оружие и боеприпасы.

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла две малокалиберные винтовки, 306 патронов, затвор от винтовки, а также порох массой около 1 килограмм 300 грамм», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

При опросе хозяин дома пояснил, что нашёл оружие и боеприпасы летом 2008 года, когда разбирал веранду заброшенного дома. Тайник находился под половыми досками. Содержимое тайника мужчина унёс домой, и хранил все эти годы, понимая, что это незаконно.

Экспертиза показала, что обе винтовки и 225 патронов пригодны для стрельбы, изготовлены заводским способом, а весь изъятый порох является взрывчатым веществом метательного действия.

Отделом полиции было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы.