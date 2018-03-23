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Житель Кизела незаконно хранил винтовки, патроны и порох
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Житель Кизела незаконно хранил винтовки, патроны и порох 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Кизеле суд вынес обвинительный приговор 57-летнему местному жителю. Он признан виновным по статьям «незаконное хранение огнестрельного оружия» и «незаконное хранение взрывчатых веществ».
В сентябре 2017 года в отдел полиции в Губахе поступила информация о том, что житель Кизела незаконно хранит оружие и боеприпасы.
«Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла две малокалиберные винтовки, 306 патронов, затвор от винтовки, а также порох массой около 1 килограмм 300 грамм», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
При опросе хозяин дома пояснил, что нашёл оружие и боеприпасы летом 2008 года, когда разбирал веранду заброшенного дома. Тайник находился под половыми досками. Содержимое тайника мужчина унёс домой, и хранил все эти годы, понимая, что это незаконно.
Экспертиза показала, что обе винтовки и 225 патронов пригодны для стрельбы, изготовлены заводским способом, а весь изъятый порох является взрывчатым веществом метательного действия.
Отделом полиции было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы.
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