Замначальника районного отдела судебных приставов задержали за взятку 

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о взятке. Обвиняемая — заместитель начальника отдела судебных приставов по Калининскому району. Сотрудницу взяли с поличным. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по НСО.
По данным следствия, 20 марта 37-летняя заместитель начальника, находясь в автомобиле, получила от 41-летнего пособника взятку в сумме 30 000 рублей за способствование в отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля «Мерседес-Бенц». Фигуранты дела задержаны с поличным сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Новосибирску и доставлены к следователю.