В Оренбурге назначено наказание двум местным жителям, распространявшим наркотики 

01 февраля 2017 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте остановили автомобиль, в отношении пассажиров которого имелась информация об их причастности к незаконному обороту наркотиков.
За рулем транспортного средства находился 32-летний мужчина, на пассажирских сиденьях ещё двое мужчин.
В наружном кармане куртки 26-летнего задержанного полицейские обнаружили 26 свертков, перемотанных изолентой.
Кроме того, при проведении осмотра автомобиля транспортные полицейские изъяли из-под водительского и пассажирского сиденья свертки с порошкообразным веществом.
Все свертки были направлены на исследование, которое показало, что их содержимое — производное N-метилэфедрона массой 50 граммов.
Задержанные занимались продажей наркотических средств через сеть Интернет.
В отношении подозреваемых в Оренбургском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ.
По завершении расследования уголовное дело было направлено в суд. На данный момент суд постановил обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов. Им назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.