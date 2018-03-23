В Оренбурге назначено наказание двум местным жителям, распространявшим наркотики

01 февраля 2017 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте остановили автомобиль, в отношении пассажиров которого имелась информация об их причастности к незаконному обороту наркотиков.

За рулем транспортного средства находился 32-летний мужчина, на пассажирских сиденьях ещё двое мужчин.

В наружном кармане куртки 26-летнего задержанного полицейские обнаружили 26 свертков, перемотанных изолентой.

Кроме того, при проведении осмотра автомобиля транспортные полицейские изъяли из-под водительского и пассажирского сиденья свертки с порошкообразным веществом.

Все свертки были направлены на исследование, которое показало, что их содержимое — производное N-метилэфедрона массой 50 граммов.

Задержанные занимались продажей наркотических средств через сеть Интернет.

В отношении подозреваемых в Оренбургском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ.