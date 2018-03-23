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Насильника девочки-подростка поймали полицейского Раменского района
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Насильника девочки-подростка поймали полицейского Раменского района 

360tv.ru 1 час назад
Полицейский из подмосковного города Раменское обратился в местную дежурную часть с заявлением о том, что его дочь была изнасилована. По словам отца, 14 марта неизвестный отвез его дочку в лес и совершил злодеяние. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Все случилось в период между 14:00 и 17:00 около поселка Рыбхоз. В ходе расследования выяснялось, что преступление совершил
22-летний
житель города Жуковский. Молодого человека задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Люберецкого района, который больше месяца насиловал женщину. Мужчина пригласил к себе жертву под предлогом уборки. В конце концов потерпевшая смогла позвонить в службу экстренной помощи и сообщить о случившемся. После этого на место прибыли оперативники и задержали мужчину. Он признал свою вину. В отношении насильника возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
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