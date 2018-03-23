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Жителю Крыма грозит до 5 лет за хранение оружия Первой мировой войны
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Жителю Крыма грозит до 5 лет за хранение оружия Первой мировой войны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники полиции Белогорского района Республики Крым изъяли у 55-летнего местного жителя порох и части к винтовке времен Первой мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
По данным следствия, гражданин хранил боеприпасы в летней кухне дома и разрешения на оружие у него не было. По словам мужчины, боеприпасы ему достались от отца, а части оружия он нашел в лесу и хранил как память.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела, по которым ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.
Сотрудники полиции напоминают, что добровольная сдача оружия и боеприпасов в органы внутренних дел освобождает граждан уголовной ответственности.
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