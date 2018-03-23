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В Югре мужчине может грозить тюремный срок за рубку дров для бани
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В Югре мужчине может грозить тюремный срок за рубку дров для бани 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
20 марта 2018 года сотрудники полиции города Белоярского (расстояние от столицы ХМАО — 542 км.) задержали мужчину. Злоумышленник незаконно пилил деревья бензопилой на территории Казымского лесничества. С февраля 2018 года местному жителю удалось выпилить 11 деревьев.
По данным правоохранителей это 2 кубометра ценной древесины и 25 тыс. рублей штрафа за ущерб государству. Территория Казымского лесничества охраняется государством, чтобы вырубить хотя бы одно дерево необходимо получить разрешение лесоохраны.
Во время допроса 37-летний обвиняемый пояснил свой проступок тем, что ему нужны были дрова для бани. Казымское лесничество ближайшая лесополоса к его дому. Конечно, же оправдания от наказания не спасут.
Однако правоохранители приняли во внимание обстоятельства, которые толкнули югорчанина на преступление. Потому завели уголовное дело по ч.1 статьи 260 УК РФ в которой максимальное наказание год тюрьмы. Более реальное наказание в таких случаях штраф или условный срок.
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